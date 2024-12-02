В Росиси появится "налоговый кешбэк"

В России с 2025 года вступит в силу закон, предусматривающий новую семейную выплату, так называемый «налоговый кешбэк» для некоторых граждан, имеющих двух и более детей и чей доход не превышает полутора прожиточных минимумов в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии