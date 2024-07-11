Не спускайте деньги на эти 7 летних вещей. Мы нашли им крутую альтернативу

Летом особенно тянет обновить гардероб, да и распродажи не за горами. Поэтому мы собрали рекомендации модных специлистов, которые позаботятся о том, чтобы вы не потратили свои деньги зря, и помогут вам выбрать вещи, на которые точно стоит обратить внимание.