Топ-10 лучших зимних рыболовных костюмов

Любимое занятие может стать мучением, если неправильно подобрана экипировка. Поскольку ловля рыбы организуется на открытом воздухе, предполагает пребывание в воде, то к выбору костюма следует подходить очень внимательно.
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