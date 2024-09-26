В то время, как на Курском направлении боестолкновения на ряде направлений затихли, в Донбассе у Украины выявилось сразу несколько острых проблем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Не приняв верительные грамоты у армянского п...осла, Путин слил Армению в канализацию
- Предателей вернули на русское ТВ: Кто и для чего пустил актрису-русофоба Ауг и спонсоров Украины Никитиных на наши экраны?
- Пока Россия не избавится от наследия либеральной эпохи, над ней будет висеть смертельная опасность как дамоклов меч
Свежие комментарии