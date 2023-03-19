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«Ситуация критическая»: Политолог Ищенко предположил, где Украина сделает отвлекающий удар

«Ситуация критическая»: Политолог Ищенко предположил, где Украина сделает отвлекающий удар

Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в беседе с изданием «БелТА» рассказал о сложном положении, в котором оказался киевский режим, а также предположил, где Украина нанесет отвлекающий удар.

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