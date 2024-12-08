Пушков: противники Трампа окружат его представителями "глубинного государства"

REUTERS/Suzanne Plunkett/Pool Противники избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа могут попытаться препятствовать назначению его кандидатов на ключевые посты в правительстве, предлагая вместо этого выгодных им лиц, заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков.