Окончание рабочего дня и жизни

Видео из бразильского города Терезополис (Рио-де-Жанейро). 18-летний байкер не имеющий прав без проса позаимствовал у старшей сестры мотоцикл, чтобы вместе с приятелями погонять по городу на заднем колесе.
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