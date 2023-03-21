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Десантники ВС РФ нашли немецкую амуницию времен Великой Отечественной войны в Херсонской области

Десантники ВС РФ нашли немецкую амуницию времен Великой Отечественной войны в Херсонской области

Российские десантники обнаружили амуницию немецкого солдата времен Великой Отечественной войны в ходе оборудования позиций на берегу Каховского водохранилища в Херсонской области.

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