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Журнал «Профиль»

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В Дании запретят выдачу ВНЖ для украинцев призывного возраста

Датский парламент поддержал законопроект, предусматривающий запрет на выдачу вида на жительство (ВНЖ) гражданам Украины, возраст которых соответствует требованиям к мобилизации по украинскому законодательству.

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