На маршруте Архангельск – Карпогоры в ноябре увеличат составность поездов

Данная мера связана с повышенным спросом направления среди туристов и местных жителей.Как сообщили в региональном министерстве транспорта, на маршруте Архангельск – Карпогоры в связи с поступающими жалобами о нехватке месте принято решение увеличить составность поездов.
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