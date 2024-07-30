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Телекомментатор Губерниев оскорбил тех, кому не понравилось открытие Олимпиады с извращенцами

Телекомментатор Губерниев оскорбил тех, кому не понравилось открытие Олимпиады с извращенцами

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вновь оказался в центре внимания после его резкой реакции на критику открытия Олимпийских игр в Париже, которое вызвало гнев зрителей из-за присутствия откровенных сцен и так называемых "извращенцев".

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Комментарии
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Андрей
этого урода давно надо убрать с ТВ-каналов.Рекламирует ЛГБТ- пора под суд.
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7 час.

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