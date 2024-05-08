В Москве обязательно надо сходить в «Покровский собор» на Красной площади.

Храм Василия Блаженного – Покровский собор – это самый знаменитый и самый фотографируемый храм. Он построен в середине XVI века по указу Ивана Грозного в честь взятия Казанского ханства – части бывшей Золотой Орды.
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