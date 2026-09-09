На трассе RDRC Racepark в подмосковном Быково завершился Гран-при Москвы по дрифту 2026. Второй соревновательный день начался с тренировок участников Топ-32, продолжился парадом пилотов и серией парных баттлов, а кульминацией стал финал, прошедший под сильным дождём.
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