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МИР ВОКРУГ МЕНЯ

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ГРАН-ПРИ МОСКВЫ ПО ДРИФТУ 2026

ГРАН-ПРИ МОСКВЫ ПО ДРИФТУ 2026

На трассе RDRC Racepark в подмосковном Быково завершился Гран-при Москвы по дрифту 2026. Второй соревновательный день начался с тренировок участников Топ-32, продолжился парадом пилотов и серией парных баттлов, а кульминацией стал финал, прошедший под сильным дождём.

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