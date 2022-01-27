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Назарбаева лишили пожизненного председательства в Совбезе и АНК

Назарбаева лишили пожизненного председательства в Совбезе и АНК

Нурсултан Назарбаев Фото: akorda.kz   Парламент Казахстана на пленарном заседании в четверг, 27 января, одобрил законодательные поправки, которые отменяют пожизненное председательство Нурсултана Назарбаева в Совбезе и Ассамблее народа Казахстана.

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