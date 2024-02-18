Выставка народной индийской живописи мадхубани

Мадхубани — традиционная живопись бихарцев, о которой мир впервые узнал лишь в 30-х годах XX века. В 1934 году, когда Индия ещё была британской колонией, на границе с Непалом произошло разрушительное землетрясение.
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