Взрывы и пожары в Киеве: горят склады и АЗС (ФОТО)

Взрывы и пожары в Киеве: горят склады и АЗС. В Оболонском районе, предварительно, попадание в складские помещения, — сообщил мэр Кличко.
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