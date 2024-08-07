Финансист назвала негативные последствия повышения ключевой ставки

Специалист порекомендовала оптимизировать зарплаты и адаптироваться к изменениям Повышение ключевой ставки с 16 до 18% может привести к снижению потребительского спроса среди россиян, а у компаний, в свою очередь, упадут продажи и прибыль.
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