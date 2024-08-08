Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Роджерс: ИМХО (имею мнение, хрен оспоришь)

Роджерс: ИМХО (имею мнение, хрен оспоришь)

У меня тут стихийное бедствие под названием «ремонт», поэтому в лекциях вынужденный перерыв. Ибо сверление, стук, шкрябание и маты в фоне как-то заметно хуже, чем вентилятор.

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