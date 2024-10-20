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РИА: цифровизация является одной из важнейших тем для БРИКС и Глобального Юга

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Цифровизация является одним из важнейших вопросов как для стран БРИКС, так и для Глобального Юга. Об этом заявил РИА Новости египетский эксперт-экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа.

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