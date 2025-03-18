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test mazurok

1 подписчик
🗳 В центре Симферополе появилась урна для голосования на референдуме 2014 года

🗳 В центре Симферополе появилась урна для голосования на референдуме 2014 года Каждый крымчанин сможет увидеть исторические бюллетени, с помощью которых жители полуострова 11 лет назад решили судьбу Крыма.

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