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Бизнес журнал. Центр

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В Липецкой области число банкротов превысило три тысячи человек

В Липецкой области число банкротов превысило три тысячи человек

За первые 9 месяцев 2024 года в Арбитражный суд Липецкой области поступило 3250 заявлений о несостоятельности (банкротстве), за аналогичный период прошлого года количество подобных заявлений составляло 2957.

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