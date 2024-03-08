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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мама лыжницы, попавшей в завал на Спартакиаде учащихся: «Трасса просто дерьмо, организаторы угробили детей. Требую наказать всех!»

Ранее в масс-старте девушек на Спартакиаде учащихся произошел массовый завал. Некоторые спортсменки получили травмы – известно о черепно-мозговой травме у одной лыжницы и переломе руки у другой.

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