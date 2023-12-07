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Приятная внешность, просторный салон и турбированный двигатель — достаточно ли этого, чтобы Changan Eado Plus перетянул на себя звание лидера сегмента С+

Приятная внешность, просторный салон и турбированный двигатель — достаточно ли этого, чтобы Changan Eado Plus перетянул на себя звание лидера сегмента С+

﻿﻿Заполнив нишу кроссоверами всех размеров, китайцы ринулись в опустевший сегмент седанов и лифтбеков - только в этом году на российский рынок вышла десяток таких машин, четыре из которых носят "галочку" бренда Changan.

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