Заполнив нишу кроссоверами всех размеров, китайцы ринулись в опустевший сегмент седанов и лифтбеков - только в этом году на российский рынок вышла десяток таких машин, четыре из которых носят "галочку" бренда Changan.
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