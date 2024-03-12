ФОТО: ARTEM PRIAKHIN/GLOBALLOOKPRESS "КУДА ВЫ ПОШЛИ, БАРАНЫ?": ТОТАЛИТАРНАЯ СЕКТА ИМЕНИ НАВАЛЬНОГО* БЕРЁТ НОВУЮ ВЫСОТУ Процессия на похоронах Навального* показала, что есть в нашем обществе процент людей, которым нравится чувствовать себя адептами тоталитарной секты.
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