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Бой Физиева и Дос Аньоса отменен из-за визовых проблем у киргизского бойца

Журналист Ариэль Хельвани сообщил, что бой между Рафаэлем Физиевым и Рафаэлем Дос Аньосом перенесен. Поединок 19 февраля должен был возглавить UFC Vegas 48, однако его отменили из-за визовых проблем у киргизского бойца.

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