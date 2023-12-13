Глава СК Бастрыкин взял на контроль ситуацию с транспортом в посёлке Тихий

Новосибирцы пожаловались Путину на отмену маршрутки. Мэр поручил за два дня разобраться в ситуации.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход проверки по публичному обращению жителей посёлка Тихий города Новосибирска.
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