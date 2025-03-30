Путин назначил Солнцева врио главы Оренбургской области: кто стал героем недели с 24 по 30 марта

На этой неделе в центре внимания общественности и прессы оказался Евгений Солнцев. В прошлом председатель правительства ДНР, теперь он занял пост временно исполняющего обязанности губернатора Оренбургской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии