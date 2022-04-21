В Госдуме отреагировали на отстранение российских теннисистов от Уимблдона-2022

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.