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В Госдуме отреагировали на отстранение российских теннисистов от Уимблдона-2022

В Госдуме отреагировали на отстранение российских теннисистов от Уимблдона-2022

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.

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