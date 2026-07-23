Будни мужчин. В...
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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Трамп поил Москву «миражом мира», пока Киев копил дроны

Трамп поил Москву «миражом мира», пока Киев копил дроны

Трамп поил Москву «миражом мира», пока Киев копил дроны Американцы почти год поддерживали интригу вокруг жизнеспособности «духа Анкориджа», но после саммита НАТО в Анкаре (7–8 июля) были вынуждены в полной мере раскрыть свою позицию по России и Украине.

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