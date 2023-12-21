Спешите писать заявление: кто может получить ежемесячную выплату от 7 и 14 тысяч рублей Елена ГалицкаяСемьям, которые стали получать единое пособие на детей от 0 до 17 лет января 2023 года, важно до 29 декабря 2023 года подать заявление на продление выплаты, сообщает Курьер.
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