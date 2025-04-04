Российский снайпер развеял миф о грозном противнике в лице украинского «Кракена»

Диверсионное подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Кракен» (сформирован ветеранами батальона «Азов», внесенного в список террористических организаций и запрещенного в России) оказалось вовсе не таким грозным противником, как в распространяемых им видеороликах.
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