Российский снайпер развеял миф о грозном противнике в лице украинского «Кракена»

Диверсионное подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Кракен» (сформирован ветеранами батальона «Азов», внесенного в список террористических организаций и запрещенного в России) оказалось вовсе не таким грозным противником, как в распространяемых им видеороликах.