СЦКК: украинская армия за сутки 20 раз обстреляла территорию ДНР

Было выпущено 45 боеприпасов Военнослужащие украинской армии за прошедшие сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 45 боеприпасов, сообщило в своем официальном телеграм-канале представительство ДНР в СЦКК.
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