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Латышский наёмник ликвидирован Армией России

Латышский наёмник ликвидирован Армией России

Латышский наёмник ликвидирован Армией России, сообщает латвийская пресса. Об уничтожении боевика также сообщилп пресс-секретарь латвийского МИД Диана Эглите, она ссылается на данные от посольства страны на Украине.

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