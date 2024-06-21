Солдаты КНДР нарушили границу Южной Кореи в третий раз за месяц

Солдаты КНДР пересекли разделительную линию между двумя Кореями в третий раз за неделю. Объединенный комитет начальников штабов (JCS) в Южной Корее по-прежнему считает все случаи непреднамеренными, передает агентство «Рёнхап».
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