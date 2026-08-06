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«Жандарм Ближнего Востока»: во что может превратиться Иран по итогам войны с США

«Жандарм Ближнего Востока»: во что может превратиться Иран по итогам войны с США

Президент США Дональд Трамп и его окружение в очередной раз занимаются словесными интервенциями и вновь заявляют о скором подписании соглашения с Ираном.

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Комментарии
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Алексей Тан
.... &quot;&quot;во что может превратиться Иран по итогам войны с США&quot;&quot;,: ================= По Факту ПЕРСЫ, (Иран)... ЭТО стабильность! &quot;Ближнего Востока&quot;.... Что так не устраивает ЕВРЕЕВ,... стабильность для паразитирующего народца... ЭТО гибель,... Т.К, по природе и породе своей, трудится они не умеют и не хотят!... СТОлетнее знакомство с ЭТО МЕРЗОСТЬЮ в России, это хорошо всем показало и многих убедило.... И в Кремле так же волнуются,... ПОБЕДА Персов (Ирана).... ТАК же!... поколебает и ЕВРЕЙСКУЮ власть в РОССИИ.... И только война на Украине, сдерживает &quot;ОПРЕДЕЛЁННЫЕ&quot; круги в России, ... оказывать зримую помощь Израилю.
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1 м.
Алексей Тан
PS .... Если кто то считает, что США это &quot;МОНОЛИТ&quot;... то это то И ЕСТЬ &quot;кусок засохшей глины&quot;.... и тем же ЕВРЕЯМ с Уолл стрит,  только стоит захотеть возмущённо щёлкнуть пальцами... и США РАЗВАЛИТСЯ... на отдельные анклавы и &quot;культурные&quot; образования... &quot;коровьи мальчики&quot; из Техаса.... это да-а-алеко НЕ &quot;белые воротнички&quot;... из Нью Йорка.
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1 м.