«Жандарм Ближнего Востока»: во что может превратиться Иран по итогам войны с США

Алексей Тан

.... ""во что может превратиться Иран по итогам войны с США"",: ================= По Факту ПЕРСЫ, (Иран)... ЭТО стабильность! "Ближнего Востока".... Что так не устраивает ЕВРЕЕВ,... стабильность для паразитирующего народца... ЭТО гибель,... Т.К, по природе и породе своей, трудится они не умеют и не хотят!... СТОлетнее знакомство с ЭТО МЕРЗОСТЬЮ в России, это хорошо всем показало и многих убедило.... И в Кремле так же волнуются,... ПОБЕДА Персов (Ирана).... ТАК же!... поколебает и ЕВРЕЙСКУЮ власть в РОССИИ.... И только война на Украине, сдерживает "ОПРЕДЕЛЁННЫЕ" круги в России, ... оказывать зримую помощь Израилю.