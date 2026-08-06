Президент США Дональд Трамп и его окружение в очередной раз занимаются словесными интервенциями и вновь заявляют о скором подписании соглашения с Ираном.
«Жандарм Ближнего Востока»: во что может превратиться Иран по итогам войны с США
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
.... ""во что может превратиться Иран по итогам войны с США"",: ================= По Факту ПЕРСЫ, (Иран)... ЭТО стабильность! "Ближнего Востока".... Что так не устраивает ЕВРЕЕВ,... стабильность для паразитирующего народца... ЭТО гибель,... Т.К, по природе и породе своей, трудится они не умеют и не хотят!... СТОлетнее знакомство с ЭТО МЕРЗОСТЬЮ в России, это хорошо всем показало и многих убедило.... И в Кремле так же волнуются,... ПОБЕДА Персов (Ирана).... ТАК же!... поколебает и ЕВРЕЙСКУЮ власть в РОССИИ.... И только война на Украине, сдерживает "ОПРЕДЕЛЁННЫЕ" круги в России, ... оказывать зримую помощь Израилю.
Ответить
1 м.
Алексей Тан
PS .... Если кто то считает, что США это "МОНОЛИТ"... то это то И ЕСТЬ "кусок засохшей глины".... и тем же ЕВРЕЯМ с Уолл стрит, только стоит захотеть возмущённо щёлкнуть пальцами... и США РАЗВАЛИТСЯ... на отдельные анклавы и "культурные" образования... "коровьи мальчики" из Техаса.... это да-а-алеко НЕ "белые воротнички"... из Нью Йорка.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии