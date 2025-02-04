Смоленщину наградили за работу по созданию модельных библиотек

Минкультуры РФ отметило работу регионального правительства. Местное министерство культуры и туризма удостоили грамоты и медали "За успехи в создании модельных библиотек в рамках нацпроекта "Культура"! Церемония награждения состоялась накануне во время всероссийского стратегического форума "Культурная перезагрузка: итоги и перспективы модернизации библиотечной сети".