Что такое пищевая непереносимость и как она проявляется: объясняет врач

«Самое опасное – это осложнения»: врач Каневская указала на особенности пищевой непереносимости Доктор медицинских наук Светлана Каневская: пищевую непереносимость нужно отличать от аллергии, это не одно и то же.
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