Вокруг света: Японская традиция исчезать без следа: что такое джохацу и как это делается

Люди исчезают без следа по всему миру, но именно в Японии это явление получило и собственное название, и описание в качестве одного из феноменов национальной культуры, став в один ряд с кароси и кародзихацу – смерти от переработки и суицида из-за стресса на работе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии