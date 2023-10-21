Как долго будет длиться война на Ближнем Востоке: предсказания о палестино-израильском конфликте Алёна ЮрьеваБлижний Восток продолжает оставаться жарким очагом конфликта, в который вовлечены Израиль и Палестина.
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