Ferrari 812 Competizione продали за 5,1 миллиона долларов

Купе Ferrari 812 Competizione было оформлено главным дизайнером компании Флавио Манцони. Желтый Ferrari 812 Competizione может показаться оформленным сомнительной ливреей с каракулями, однако этот автомобиль только что был продан за ошеломляющие 5,1 миллиона долларов, что составляет почти полмиллиарда рублей.