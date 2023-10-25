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Клаксон

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Ferrari 812 Competizione продали за 5,1 миллиона долларов

Ferrari 812 Competizione продали за 5,1 миллиона долларов

Купе Ferrari 812 Competizione было оформлено главным дизайнером компании Флавио Манцони. Желтый Ferrari 812 Competizione может показаться оформленным сомнительной ливреей с каракулями, однако этот автомобиль только что был продан за ошеломляющие 5,1 миллиона долларов, что составляет почти полмиллиарда рублей.

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