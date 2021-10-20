Семин получит медаль за серебро с «Локомотивом» в сезоне-2019/20

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что он и его помощник Юрий Батуренко заслужили серебряные медали чемпионата России по футболу сезона-2019/20, которые им будут вручены перед матчем Лиги Европы против турецкого «Галатасарая».