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Возвращение города Николаева даст России доступ к уникальным верфям

Возвращение города Николаева даст России доступ к уникальным верфям

Специальная военная операция Минобороны РФ по демилитаризации и денацификации Украины продемонстрировала, что российская армия способна эффективно действовать даже против кратно превосходящего по численности высокомотивированного противника.

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