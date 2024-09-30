Россия попала в тройку стран с самым плохим зрением у молодежи

Россия вошла в тройку стран с самым плохим зрением у молодежи. Первое место заняла Япония, где около 86% детей и подростков страдают от миопии — близорукости, второе с 73,9% — Южная Корея, третье — Россия с 46%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии