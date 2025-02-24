Заказы Nvidia займут до 70 % всех мощностей TSMC по упаковке чипов методом CoWoS-L в эт...

Заказы Nvidia займут до 70 % всех мощностей TSMC по упаковке чипов методом CoWoS-L в этом годуНезависимые аналитики уже отмечали, что заказы на изготовление чипов для ускорителей Nvidia в этом году потребуют использования 77 % всех доступных кремниевых пластин соответствующего класса.
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