TIL-терапия: Рак не приговор. Спасение возможно.

TIL-терапия: новая надежда для пациентов с меланомой, не поддающейся лечению ингибиторами контрольных точек Что такое TIL-терапия? TIL-терапия, или адоптивная клеточная терапия аутологичными тумор-инфильтрирующими лимфоцитами, является новым методом лечения прогрессирующей меланомы.
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