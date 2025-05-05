Стало известно, какое влияние на бизнес в России могут оказать тарифные войны

Тарифные войны могут оказать влияние на бизнес в России через слабый юань и, как следствие, повышение конкурентоспособности китайских производителей на внешних рынках, считает советник главы Банка России Кирилл Тремасов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии