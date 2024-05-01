МРОТ в России предлагают увеличить до 30 тысяч рублей. Такой законопроект направили на отзыв в правительство.
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МРОТ в России предлагают увеличить до 30 тысяч рублей. Такой законопроект направили на отзыв в правительство.