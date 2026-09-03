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Регионы России

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Трамп допустил новые обвинения против Мадуро и Флорес после их задержания в США

Трамп допустил новые обвинения против Мадуро и Флорес после их задержания в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, которые находятся под стражей в США, могут быть предъявлены новые обвинения.

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