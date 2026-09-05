«ЕС не в лучшей форме»: Пеллегрини назвал главные проблемы Евросоюза

Президент Словакии Петер Пеллегрини дал предельно откровенную оценку состоянию Европейского союза, заявив, что объединение переживает далеко не лучшие времена.
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