Макдэвид о росте зарплат в НХЛ: «Лига долго шла к тому, чтобы мы увидели такие числа. Здорово, что ребята добились их. Они заслужили эти деньги»

Капитан « Эдмонтона » Коннор Макдэвид высказался о росте зарплат в НХЛ . В сезоне-2027/28 годов уже как минимум 10 игроков НХЛ будут зарабатывать больше канадского форварда в среднем за сезон (его кэпхит по текущему контракту с «Ойлерс» – 12,5 миллиона долларов).
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