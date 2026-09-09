Макдэвид о росте зарплат в НХЛ: «Лига долго шла к тому, чтобы мы увидели такие числа. Здорово, что ребята добились их. Они заслужили эти деньги»

Капитан « Эдмонтона » Коннор Макдэвид высказался о росте зарплат в НХЛ . В сезоне-2027/28 годов уже как минимум 10 игроков НХЛ будут зарабатывать больше канадского форварда в среднем за сезон (его кэпхит по текущему контракту с «Ойлерс» – 12,5 миллиона долларов).